Akra Caz Festivali Yarın Başlıyor

AKRA CAZ FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR

Caz ve dünya müziğinde öne çıkan isimleri Antalya’da bir araya getiren Akra Caz Festivali, yarın kapılarını açıyor. Festivalin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen etkinlik, Akra Otelleri tarafından düzenleniyor ve Akra Antalya Otel’in açık hava sahnesinde ünlü sanatçılara ev sahipliği yapacak.

FESTİVAL PROGRAMI VE KONSERLER

Çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın derin dokusuyla birleştiren gösterimlerin yer alacağı festival, “Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange” konseriyle start alacak. Festival sırasında 16 Mayıs’ta “Akra Genç Caz” konseri düzenlenecek; burada Alan, Blue Kiss Collective ve Emre Berk Trio sahne alacak. Grammy ödüllü gitarist Richard Bona ve grubu ise 17 Mayıs’ta müzikseverlere unutulmaz bir performans sunacak.

DİĞER ÖNEMLİ SANATÇILAR VE TARİHLER

Caz vokalinin önemli temsilcilerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue 21 Mayıs’ta sahneye çıkacak. R&B, blues, pop ve cazı şiirsel bir şekilde harmanlayan Melody Gardot ise 23 Mayıs’ta izleyicilerle buluşacak. Festivalin 24 Mayıs’taki performansı ise Afrika’nın ruhunu müziğine yansıtan vokalist ve gitarist Fatoumata Diawara olacak. 28 Mayıs’ta dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ile birlikte vokalde Fantine de sahne alacak.

FAZIL SAY’LA BİTİŞ

Festival, 30-31 Mayıs tarihlerinde dünyaca tanınan piyanist ve besteci Fazıl Say’ın “Piyano Başında 50 Yıl” konulu iki özel konseriyle noktalanacak. Fazıl Say’a bu etkinlikte davulda Ferit Odman eşlik edecek.