Akra Gran Fondo Antalya Kayıtları Devam Ediyor

Bu sene 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde amatör yol bisikletçilerini Antalya Kemer’de ağırlayacak Akra Gran Fondo Antalya için kayıt işlemleri devam ediyor. 7. kez düzenlenecek olan Akra Gran Fondo Antalya, yine Kemer’de gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyon, yol bisikletçilerine keyifli bir etap ve coşku sunuyor.

PEDALLAR DÖNER, DOSTLUK BÜYÜR

Yarış, “Pedallar döner, dostluk büyür” sloganı ile start alacak ve Batı Toros Dağları’nın eteklerinde, 52 kilometre boyunca uzanan Kemer’de düzenlenecek. Kayıt işlemleri hala devam etmekte. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre planlanan Gran Fondo Antalya, 98K ve 49K’lık parkur seçenekleri ile katılımcıların beğenisini topluyor. Organizasyon, katılımcılara 2 bin metreden fazla tırmanış içeren 98 kilometrelik uzun parkuru ve 537 metreden fazla tırmanış sunan 49 kilometrelik parkuru sunuyor. Yarış, Kemer Olbia Parkı’ndan başlayacak ve yaklaşık 6 saatlik bir sürenin ardından aynı noktada sona erecek.

BÜYÜK HEYECAN VE İLGİ

AKRA Gran Fondo Antalya Koordinatörü A. Haluk Özsevim, bu yılki yarışın 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde 7. kez gerçekleşeceğini belirtirken, “Her sene büyük bir heyecanla beklenen yarış için kayıtlarımız sürüyor. İlk günden itibaren hem yerli hem yabancı katılımcılara kayıt almaya başladık ve geçen senelere kıyasla çok daha büyük bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Gran Fondo Antalya, Türkiye’de gran fondo yarışı denilince akla gelen organizasyonlardan biri. Yarışın Kemer’in doğal güzellikleri arasında düzenleniyor olması da ayrı bir heyecan katıyor. Bu sene sloganımız ‘Pedallar döner, dostluk büyür’. Yarışmacılarımız amatör olmasına rağmen her yıl çekişmeli mücadelelere tanıklık ediyoruz. Tüm bisiklet severleri aramızda görmek istiyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.