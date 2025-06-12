Akrabasıyla Tartışıp Öldürdü

HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA KANLI ÇATIŞMA

Malatya’nın Pütürge ilçesinde aynı aileden olan, ancak husumetleri bulunan iki aile, araçlarıyla Şiro Taraksu Mahallesi’nde karşılaştı. Her iki sürücü de caddeye yol vermediği için tartışma başladı.

İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Tartışmanın büyümesi üzerine olay silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Ş.F., tabancayla amcası N.F. ve onun oğlu Bülent Fırat’a ateş açtı. Baba ve oğlu, kurşunların isabet etmesiyle yere düştü.

KAYBEDİLEN HAYATLAR

Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan baba ve oğlu Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Bülent Fırat, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Amca N.F. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavisi devam ediyor. Bülent Fırat’ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı ve kaçan Ş.F.’nin yakalanması için operasyon gerçekleştiriyor.