Akran Şiddeti İnceleniyor: SİVAS Eğitim Müdürlüğü Başlattı

ŞİDDET OLAYI İNCELENİYOR

Sivas’ta, bir kız öğrencinin diğer kız öğrenciler tarafından maruz kaldığı şiddet olayı dikkat çekti. Olay, başka öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve ardından sosyal medyaya yansımadan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili harekete geçti ve inceleme başlattı.

VELİLERİN TEPKİSİ

Olayın mağduru olan 9. sınıf öğrencisi E.T. isimli kız öğrencinin, arkadaşları tarafından uğradığı şiddetin kaydedilmesi, hem okuldaki ortamı hem de aileleri rahatsız etti. Durumdan haberdar olan veli, bu durumu adli makamlara taşıyarak, suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmeler ışığında, şiddet olaylarının önlenmesi gereken bir konu olduğu bir kez daha anlaşıldı.