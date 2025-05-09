Akran Zorbalığı Olayında 1 Tutuklama

BİR ÖĞRENCİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİNE YASAL İŞLEM YAPILDI

Sivas’ta gerçekleşen akran zorbalığı olayında, bir öğrenci tutuklandı, dört öğrenciye ev hapsi cezası verildi. Olayın sorumluluğu bulunan okul müdürü ve yardımcısı da görevden uzaklaştırıldı. Şiddete dönüşen olayda, Sivas’taki Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 9. sınıf öğrencisi E.T., sınıf arkadaşları tarafından saldırıya uğradı.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Yaşananlar, diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasından önce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu fark ederek inceleme başlattı. Darp edilen öğrencinin ailesinin suç duyurusunda bulunmasının ardından, 9 öğrenci gözaltına alındı ve ifadeleri alındı. Sonuç olarak, bir öğrenci tutuklandı, dört öğrenci hakkında ev hapsi kararı uygulandı ve dört öğrenci serbest bırakıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI VE YARGI SÜRECİ

Sivas Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “İlimizde bir lisede yaşanan ve bir kız öğrencimizin akranları tarafından şiddet görmesi olayı ile ilgili olarak; Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Çocuğa Karşı Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama’ suçlarından 9 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan işlemlerinin ardından 1 kişi tutuklanmış, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararıyla ev hapsi uygulanmıştır. 4 kişi de serbest bırakılmıştır. İdari soruşturma kapsamında ise söz konusu okul müdürü ile bir müdür yardımcısı geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmış olup, soruşturma devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.