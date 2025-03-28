Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık Uyarısı

SİBER ZORBALIK ARTMAKTA

Psikolog Beyza Sürmen, akran zorbalığının gün geçtikçe arttığını ve bu durumun yalnızca mağdurlarını etkilemediğini, aynı zamanda zorbalığı yapan ve tanık olan çocukların da olumsuz etkilerle karşılaştığını belirtiyor. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte siber zorbalığın da ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı. Zorbalığa maruz kalan çocukların kendilerini yalnız ve güvensiz hissettiklerini ifade eden Sürmen, ebeveynlerin bu konudaki duyarlılıklarının önemine dikkat çekti. “Çocuklar, zorbalığa uğradıklarını anlattıklarında bunu hafife almamak çok önemli. Onlara güvenli bir alan sunarak duygularını paylaşmalarına imkan tanımak, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar” dedi.

EĞİTİM KURUMLARINDA DUYARLILIK

Öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin zorbalık konusuna karşı da duyarlı olmaları gerektiğini belirten Sürmen, okullarda zorbalığa karşı sıfır tolerans politikalarının uygulanmasının gerekliliğine değindi. “Çocuklar, zorbalığa maruz kaldıklarında nasıl hareket edeceklerini bilmeli. Ayrıca, zorbalığa tanık olan çocuklara da nasıl destek olabilecekleri öğretilmeli. Empati eğitimi alan çocuklar, başkalarının duygularını daha iyi anlar ve zarar vermek yerine destek olmayı öğrenir. Zorbalık karşısında nasıl tepki vereceklerini bilmeleri, kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olur” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Psikolog Sürmen, sosyal medya kullanımının dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, çocukların internet üzerinden kimlerle iletişim kurduğunun yakından takip edilmesinin önemini belirtti. Sönnen, gerektiğinde sınırlar koymanın siber zorbalığın önüne geçmek açısından kritik bir adım olduğunu ifade etti. Bu önlemler, çocukların sağlıklı bir çevrimiçi deneyim yaşamalarına katkı sağlıyor.