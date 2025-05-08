Akrobasi Hareketleri Pahalı Ceza Getirdi

AKROBASTEN YAKALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE CEZA

Düzce’de akrobasi hareketleri yaparak ilerleyen motosiklet sürücüleri, trafik ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalandı. Yapılan kontrollerde, 3 sürücüye toplam 65 bin 412 lira ceza uygulandı. Olay, Kuzey Çevre Yolu’nda gerçekleşti.

KOVALAMACA SONRASI YAKALANDILAR

Akrobasi hareketleriyle ilerleyen motosikletli grup, trafik ekiplerinin dikkatini çekti. Çamköy bağlantı yoluna girerek hızla uzaklaşmaya çalışan motosiklet sürücüleri, yaşlarının 20 olduğu öğrenildi. Bu sürücüler, trafik ekiplerinin kovalamacası sonucunda Koruköy Kavşağı’nda yakalandı. Ara sokaklara girerek kaçmaya devam eden sürücülerin, şahin ekiplerinin müdahalesiyle yakalandığı ortaya çıktı.

EHLİYETSİZ VE KASKSIZ SÜRÜCÜLER

Yapılan incelemelerde, yakalanan sürücülerin ehliyetsiz olduğu ve kask takmadığı belirlendi. Ayrıca motosikletlerde usulsüz ışıklar ve uygun olmayan aparatların bulunduğu tespit edildi. Tüm bu nedenlerden dolayı sürücülere toplamda 65 bin 412 lira ceza kesildi. İki motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi. Ekiplerin, şok denetimlerinin devam edeceği ifade edildi.