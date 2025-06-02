Aksa Akrilik, DowAksa’yı Devraldı

AKSA AKRİLİK, DOWAKSA’DAKİ HİSSELERİ DEVRALDI

Aksa Akrilik, ileri malzemelerde büyüme ve yenilikçi çözümler sunma hedefi doğrultusunda DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. (DowAksa) şirketindeki Dow Europe Holding B.V.’ye ait olan yüzde 50’lik payı devralmak için bağlayıcı hisse devir sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Bu devralma işlemi ile Aksa Akrilik, karbon elyaf üretiminde liderlik için en güçlü adaylardan biri haline gelecek. Karbon elyaf, dünya genelinde sadece 8 ülke tarafından üretiliyor ve bu malzeme, savunma sanayisi, rüzgar enerjisi, altyapı, otomotiv, hafif malzemeler ve havacılık gibi birçok alanda kullanılıyor. Söz konusu yüzde 50 hisse için satın alma bedeli 125 milyon ABD Doları olarak belirlenmiş durumda.

PAY DEVRİ, 2025 YILINDA TAMAMLANACAK

Aksa Akrilik, 2012 yılından bu yana Dow Europe Holding B.V. ile yüzde 50 oranında ortaklık yaptığı DowAksa’nın tamamına sahip olmayı amaçlıyor. Pay devrinin, gerekli yasal izinlerin alınması ve kapanış şartlarının tamamlanması ile birlikte 2025 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş, “DowAksa’nın sahip olduğu teknoloji ve uzmanlık, Aksa Akrilik’in büyüme hedefleriyle birleşerek, bize küresel pazarda büyük fırsatlar sunuyor” dedi. Taş, bu satın almanın, Aksa Akrilik’in sadece akrilik elyaf üretiminde değil, karbon bazlı ileri malzeme çözümlerinde de global bir oyuncu haline gelmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

STRATEJİK HEDEFLER VE YENİ YATIRIMLAR

Cengiz Taş ayrıca, Akkök Holding’in kimya ve ileri malzemeler alanındaki stratejik hedeflerine de dikkat çekti. Taş, “Akkök Holding olarak, kimya ve ileri malzemeler alanındaki stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, 2025 yılının başında kompozit parça üretimi gerçekleştirecek Epsilon Kompozit şirketini bünyemize kattık. Diğer yandan, Akkim Kimya Türkiye’nin ilk Epoksi reçine üretim tesisi yatırımını gerçekleştiriyor” diye ekledi. Aksa Akrilik’in, yüksek performans gerektiren sektörlere hizmet eden Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf (Mithra) ürünü için yeni bir tesis yatırımı yapıldığı da aktarıldı. “DowAksa’nın tüm hisselerini devralarak, rüzgar enerjisi, havacılık ve savunma sanayi sektörlerine yönelik güçlü bir yapıyı oluşturmuş olduk” diyen Taş, bu adımlarla Akkök Holding’in, kimya ve ileri malzemeler alanında Türkiye’nin en bütünleşik ve stratejik üretim platformlarından birini kurduğunu vurguladı.

TÜRK MÜHENDİSLERİNDEN TEKNOLOJİK ATILIM

Aksa Akrilik, 2009 yılında karbon elyaf pazarına girmek için Türk mühendislerin kendi teknolojik altyapısını geliştirerek, 2012 yılında The Dow Chemical Company’nin iştiraki olan Dow Europe Holdings B.V. ile eşit hisseye dayalı DowAksa ortak girişimini kurmuştu. Son yapılan anlaşma ile Aksa Akrilik, DowAksa’nın tamamına sahip olacak ve böylece global pazardaki yerini daha da güçlendirecek.