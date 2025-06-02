Aksa Akrilik, DowAksa’yı Satın Aldı

YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Aksa Akrilik, ileri malzemelerde büyüme hedefleri doğrultusunda DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. (DowAksa) şirketindeki Dow Europe Holding B.V.’ye ait olan yüzde 50’lik payı devralmak için bağlayıcı hisse devir sözleşmesi imzaladı. Akkök Holding’in bir parçası olan Aksa Akrilik, bu bağlamda, yüzde 50’lik hissenin satın alma bedelini 125 milyon dolar olarak belirledi. Bu işlemle birlikte, 2012 yılından bu yana yüzde 50 ortak olduğu DowAksa’nın tamamına sahip olmayı amaçlıyor. Pay devrinin, gerekli yasal izinlerin alınması ve kapanış şartlarının tamamlanması ile birlikte 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

STRATEJİK ADIMLAR ATILDI

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş, “Aksa Akrilik’in DowAksa’yı satın alması ülkemiz açısından da stratejik bir adımdır. DowAksa’nın sahip olduğu teknoloji ve uzmanlık, Aksa Akrilik’in büyüme hedefleriyle birleşerek, bize küresel pazarda büyük fırsatlar sunuyor” diye belirtti. Taş, “DowAksa’nın tamamına sahip olmak, Aksa’nın yalnızca akrilik elyaf üretiminde değil, karbon bazlı ileri malzeme çözümlerinde de global bir oyuncu haline gelmesi açısından önemli bir kilometre taşıdır” ifadelerini kullandı.

GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

Taş, “Bu satın almayla birlikte, ülkemizin savunma sanayiine daha yüksek katma değer sağlamayı, rüzgar enerjisi sektörü öncelikli olmak üzere uluslararası sanayi kuruluşlarına daha güçlü çözümler sunmayı ve karbon elyaf alanındaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Akkök Holding’in Kimya ve İleri Malzemeler alanındaki stratejik hedeflerine de vurgu yaparak, “2025 yılının başında kompozit parça üretimi gerçekleştiren Epsilon Kompozit şirketini bünyemize kattık. Akkim Kimya, Türkiye’nin ilk Epoksi reçine üretim tesisi yatırımını gerçekleştiriyor. Aksa Akrilik’in, hem savunma sanayii sektörüne, hem de yüksek performans gerektiren sektörlere hizmet eden Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf (Mithra) ürünü için yeni bir tesis yatırımı yapıldı” dedi.

KARŞILIKLAR YENİDEN KURULUYOR

Aksa Akrilik, Türk mühendislerin başarısıyla 2009 yılında karbon elyaf pazarına giriş yaptıktan sonra, 2012 yılında The Dow Chemical Company’nin iştiraki olan Dow Europe Holdings B.V. ile yüzde 50’lik ortak girişim olarak DowAksa’yı kurmuştu. Yapılan son anlaşmayla Aksa Akrilik, DowAksa şirketinin tamamına sahip olma yolunda önemli bir adım atmış oldu.