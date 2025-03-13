Aksa Akrilik’e JCR’den Yatırım Derecelendirmesi

YATIRIM YAPILABİLİRLİK KATEGORİSİNDE YÜKSEK DEĞERLENDİRME

Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Aksa Akrilik’i yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoriye alarak, Uzun Vadeli Ulusal Notunu “AAA (Tr)-(Stabil Görünüm)” olarak belirledi. Bu yeni değerlendirme sonrasında Aksa Akrilik, Türkiye’nin en yüksek yatırım yapılabilir kredi notuna sahip şirketleri arasına girdi. Dünyaca ünlü akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, sağlıklı finansal yapısı ve güçlü kredi ödeme kapasitesi ile bu yüksek seviyedeki yatırım yapılabilir şirketler kategorisinde yer alarak önemli bir başarı elde etti.

GENEL MÜDÜRDEN DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

Aksa Akrilik Genel Müdürü Didem Tunçbilek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu değerlendirme, şirketimizin güçlü finansal yapısını ve sürdürülebilir büyüme stratejisini bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye’nin yatırım yapılabilir en yüksek kredi notlarından birine sahip olmak, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Güçlü bilanço yapımız, yenilikçi Ar-Ge yatırımlarımız ve küresel pazardaki liderliğimizle büyümeye ve yatırımcılarımıza değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Değerlendirmede, Aksa Akrilik’in karlılık göstergelerinin korunması, net işletme sermayesi ve döviz bazlı gelir akışı gibi önemli kriterler dikkate alındı. Ayrıca, ürün portföyündeki zenginlik, karbon elyaf sektöründeki yatırımları da değerlendirmeye alındı. Şirketin güçlü Ar-Ge yetkinlikleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun yanı sıra rekabet avantajları da bu notun belirlenmesinde etkili rol oynamış durumda.