Aksa Doğalgaz Bursa ve Kayseri’de Hizmette

Aksa Doğalgaz, SOCAR Türkiye’nin bünyesinde bulunan Bursa ve Kayseri bölgelerinde hizmet vermeye başladı. Satın alma ve devir süreçlerinin tamamlandığını belirten Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “Operasyon ağımıza katılan her iki şehrimize, doğal gazı yüksek müşteri memnuniyeti ilkemizle güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlamayı sürdüreceğiz” diye ifade etti. 20 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin önemli coğrafi dağıtım alanında hizmet sunan Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri’de faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerini satın aldı. SOCAR Türkiye ile yürütülen satın alma süreci sonuçlandığında Aksa Doğalgaz, Avrupa’nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketleri arasında dördüncü sıraya yerleşti.

29 İL MERKEZİNE GAZ ARZI

Satın almalar ile birlikte 32 il sınırları içerisinde yer alan 29 il merkezinde doğal gaz dağıtım hizmeti vereceklerini belirten Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olarak lisans sayımızı 21’den 23’e çıkardık. Bugün itibarıyla 327 ilçe ve beldeye gaz arzı sağlıyoruz. Şebeke uzunluğumuz yüzde 31 artışla 62 bin kilometreye, abone sayımız ise yüzde 36 artarak 7,3 milyona ulaştı. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yıllık doğal gaz miktarı yüzde 27’lik bir büyümeyle 13,3 milyar metreküpe yükseldi. Operasyon ağımıza katılan her iki şehrimize, doğal gazı yüksek müşteri memnuniyeti ilkemizle güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlamayı sürdüreceğiz. Yakın dönemde, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’na göre ‘Enerji Sektörünün En İtibarlı Markası’ unvanına değer görüldük. Bu anlamlı ödül, abonelerimiz ile olan güçlü bağımızı ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değeri yansıtması açısından oldukça önemli. Kazancı Holding’in yarım asrı aşan bilgi ve tecrübesinden güç alarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ülkemizin ve dünyamızın enerji geleceğine katkımızı derinleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

2030 HEDEFLERİNE ULAŞILDI

2030 Stratejik Hedeflerini belirlerken çıtayı en yukarı koyduklarını ifade eden Arslan, “Bu önemli gelişme ile birlikte hedeflerimize ulaştık, satın alma sonrası oluşan fiziki büyüklükler, finansal göstergelerimizde de önemli bir ivme oluşturacak. 2030 hedeflerimizi bugünkü göstergelerimizle değerlendirerek, yeni ve güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz.” diye ekledi.