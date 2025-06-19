Aksa Doğalgaz, Online İşlemler Kanalını Yeniledi

Aksa Doğalgaz, dijital hizmet deneyimini geliştirmek adına Online İşlemler kanalını yeniledi. Türkiye’nin önde gelen doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan Aksa Doğalgaz, 29 il merkezi, 337 ilçe ve beldede bulunan 7,3 milyon abonesine yönelik olarak bu kanalı güncelledi. “Mükemmel müşteri deneyimi” hedefiyle yürüttüğü çalışmalarla örnek teşkil eden Aksa Doğalgaz, Online İşlemler kanalı vasıtasıyla yenilenen arayüzü ve en son teknoloji ile güçlendirilen SAP sistemine entegre altyapısıyla abonelerine birçok kolaylık sunuyor.

BAĞLANTILARDAN FATURALARA KOLAY ERİŞİM

Yapılan açıklamalara göre, şirket hizmet sunduğu bölgelerde abonelerine doğal gazı ekonomik ve konforlu bir şekilde sunarken, temiz hava sahasını destekleyici adımlar atıyor. Hizmet kalitesinde mükemmeliyeti hedefleyerek sürekli iyileştirmeler yapan Aksa Doğalgaz, yeni Online İşlemler kanalı ile abonelerin bağlantı anlaşması ve kullanım sözleşmesini kolaylıkla oluşturmasına olanak tanıyor. Artık aboneler, geçmiş faturalarını sorgulayıp anında ödemelerini yapabiliyor. Tüm bu işlemleri Aksa Doğalgaz ofislerine gitmeden evlerinin rahatlığında tamamlayabiliyor.

YENİ KANALDA HIZLI VE GÜVENLİ İŞLEMLER

Açıklamalara göre, yenilenen Online İşlemler kanalı hızla ve güvenli bir biçimde operasyonları gerçekleştirebiliyor. Kurumsal web sitesi aksadogalgaz.com.tr üzerinden kolayca ulaşılabilen yeni kanal, sözleşme fesih işlemlerinin yanı sıra anlık borç bilgisi hesaplama, fatura oluşturma, proje bilgilerini görüntüleme, fatura istatistikleri ve tüketim verilerini inceleme işlemlerini içeriyor. Ayrıca engelli abonelerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Can Yoldaşı projesine kayıt olma imkanı da sunarak abonelerin hayatını daha da kolaylaştırmayı hedefliyor.