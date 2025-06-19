Aksa Doğalgaz, Online İşlemleri Yeniledi

AKSA DOĞALGAZ YENİLENEN ONLINE İŞLEMLER KANALINI TANITTI

Aksa Doğalgaz, dijital hizmet deneyimini yükseltmek amacıyla Online İşlemler kanalını güncelledi. Türkiye’nin önemli doğal gaz dağıtım kuruluşlarından Aksa Doğalgaz, 29 il merkezi, 337 ilçe ve beldede bulunan toplam 7,3 milyon abonesi için bu hizmeti yeniliyor. “Mükemmel müşteri deneyimi” hedefi doğrultusunda süregelen çalışmalarıyla örnek oluşturan Aksa Doğalgaz, yenilenen Online İşlemler kanalı ile son teknolojiyle güçlendirilmiş SAP sistemine entegre altyapısı sayesinde abonelerine birçok avantaj sağlıyor.

TEK EKRANDA TÜM İŞLEMLER

Yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, abonelerine doğal gazın konforunu ve ekonomisini sağlarken, temiz hava sahasının oluşumuna da katkıda bulunuyor. Şirket, hizmet kalitesinde mükemmelliği hedefleyerek sürekli iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Online İşlemler kanalında aboneler, bağlantı anlaşması ve kullanım sözleşmelerini oluştururken, geçmiş faturalarını sorgulayıp anında ödeme yapabiliyor. Böylece tüm işlemleri Aksa Doğalgaz ofislerine gitmeden evlerinin rahatlığında tamamlayabiliyorlar.

HIZLI VE GÜVENLİ İŞLEM İMKANI

Aksa Doğalgaz’ın yeni Online İşlemler kanalına kurumsal web sitesi aksadogalgaz.com.tr üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Sözleşme fesih işlemi, anlık borç bilgisi hesaplama, fatura oluşturma ve proje bilgilerini görüntülemenin yanı sıra fatura istatistiklerini ve tüketim verilerini inceleme gibi abonelerin hayatını kolaylaştıran işlemler de bu platform üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, engelli abonelere yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen Can Yoldaşı projesine kayıt olma imkanı da sunuluyor.