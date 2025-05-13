Aksa Enerji, FAVÖK Marjını Yüzde 29’a Çıkardı

FAVÖK MARJI ARTIYOR

Aksa Enerji, 2025’in ilk çeyreğinde Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karlılık (FAVÖK) marjını 5 puan artışla yüzde 29’a yükseltti. Şirketin açıklamasına göre, bu dönemde Türkiye’nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alarak sektördeki öncü rolünü güçlendiren Aksa Enerji, dijital dönüşüm çalışmaları ve yurt dışı operasyonlarına hız katıyor. Aksa Enerji, toplam 7 ülkedeki 11 santral operasyonu ile 3 bin megavat üzeri kurulu gücüyle faaliyetlerini sürdürmekte. 2025’in ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarına göre, şirketin FAVÖK’ü 2,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

YENİLİKLER VE STRATEJİK YATIRIMLAR

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, “2025’nin ilk çeyreğinde stratejik girişimlerle kaydedilen ilerleme bizi gururlandırıyor” diyerek, uluslararası yatırımlarla global ölçekteki büyümeyi sürdürürken enerji sektöründeki yeniliklere de öncülük ettiklerini ifade etti. Talimercan santralinin hızlı bir şekilde devreye alınması ve Türkiye’deki depolamalı yenilenebilir enerji projelerinin sürdürülebilir büyüme taahhüdünün kanıtı olduğunu vurguladı. Kazancı, dijital dönüşüm yatırımları ile mükemmelliği artırdıklarını belirtti ve “Süreçlerimizi dijital sistemler ile güçlendirerek hızlı değişen enerji ekosistemindeki konumumuzu pekiştiriyoruz. 2030’a doğru sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimizi kararlılıkla gerçekleştiriyoruz.” dedi.

DEPOLAMALI ENERJİ SANTRALLERİ İLE YENİ DÖNEM

Aksa Enerji, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji santral lisansını alarak önemli bir dönüm noktasına imza attı. Mersin’deki 100,08 megavat kurulu gücündeki depolamalı rüzgar enerjisi santrali projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve izin süreçlerini tamamlayan Aksa Enerji, bu alandaki öncü rolünü ve sürdürülebilir enerji üretimine olan taahhüdünü gösterdi. Türkiye’de geliştirdiği en son teknolojiye sahip projelerle toplam 891,41 megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE VERİMLİLİK ARTIRILIYOR

Aksa Enerji, dijitalleşme alanında öne çıkan “Project Nexus” programını başlattı. Bu program ile 7 ülkedeki tüm operasyonlar tek bir dijital platform altında birleştirilerek verimliliğin ve karar alma hızının artırılması hedefleniyor. Project Nexus sayesinde süreçlerin sadeleşmesi ve veri analitiği kabiliyetlerinin güçlenmesiyle global operasyonlarda yüksek mükemmellik sağlanacak.

ORDA YATIRIMLAR HIZLANIYOR

Aksa Enerji’nin Orta Asya’daki büyüme hamlelerinden biri olan Özbekistan Talimercan Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali yılın ilk çeyreğinde devreye alındı. 430 megavat kurulu güce sahip santralin üretime geçmesiyle birlikte, Aksa Enerji’nin bu ülkedeki toplam kurulu gücü 1220 megavata ulaştı. Şirket, Kazakistan’daki 240 megavatlık doğal gaz santralinde inşaat sürecinde hiç iş kazası yaşanmaması sayesinde iş sağlığı ve güvenliğine olan kararlılığını da göstermiş oldu.

KARBON SALIMI AZALIYOR, FİNANSAL PERFORMANS ARTILIYOR

Aksa Enerji’nin Afrika’daki yatırımları arasında yer alan Gana’daki 370 megavat kapasiteli Tema Enerji Santrali’nde çift yakıta dönüşüm projesi tamamlandı. Böylece şirket, karbon salımını azaltacak ve finansal performansını güçlendirecek. Gana’daki doğal gaz kombine çevrim santrali ile 179 megawattlık bir enerji üretim ünitesinin de 2025 yılı içinde devreye alınması planlanıyor. Ayrıca, Senegal’deki 255 megavat kapasiteli doğal gaz santralinin kurulum çalışmaları kamu-özel sektör iş birliği ile devam ediyor. Aksa Enerji, global ölçekte sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyen yatırımları ile sektördeki öncülüğünü sürdürecek.