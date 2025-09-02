Aksa Enerji, Kadın Üye Oranını Yükseltti

YENİ YÖNETİM KURULU ATAMALARI ÖNE ÇIKIYOR

Aksa Enerji, yeni dönem Yönetim Kurulu’na Korhan Baykal’ın ‘Üye’ ve Seçil Şendağ’ın ‘Bağımsız Üye’ olarak dahil olduklarını kamuoyuna açıkladı. Bu atamalar sayesinde Aksa Enerji’nin Yönetim Kurulu’ndaki kadın üye oranı yüzde 25’ten yüzde 33’e yükseldi. Şirket, kurumsal yönetim yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme hedefini desteklemek amacıyla bu önemli adımları attı. Korhan Baykal, Haziran 2025 itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Seçil Şendağ ise Temmuz 2025 itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

KADIN ÜYE ORANI ARTIRILIYOR

Yapılan açıklamaya göre, bu atamalarla birlikte Aksa Enerji’nin kadın üye oranı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde öngörülen yüzde 25 seviyesinin ve şirketin ‘Yönetim Kurulu’nda Kadın Üye Politikası’ çerçevesinde belirlediği ‘en az yüzde 25 kadın üye oranı’ hedefinin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişme, Aksa Enerji’nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne olan bağlılığını göstermektedir.

YENİ ÜYELERİN PROFİLLERİ

Korhan Baykal, 2010 yılında Aksa Enerji’de İş Geliştirme Yöneticisi olarak kariyerine başladı. Kazancı Holding ve bağlı grup şirketlerinde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. 2022’den bu yana Aksa Elektrik Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışan Baykal, 2024 yılı itibarıyla Aksa Jeneratör Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak da sorumluluk alıyor. Seçil Şendağ ise 2010 yılında kurduğu 360 İletişim’in Ajans Başkanı olarak ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik iletişim alanında danışmanlık vermekte. Şendağ, sosyal etkisi yüksek projelerde Birleşmiş Milletler Kadın Birimi gibi birçok uluslararası kurumla çalışıyor. Aktif bir sivil toplum gönüllüsü olarak 2017 yılında Women Influence Forum tarafından “Sosyal Fayda İletişiminde Dünyanın Önde Gelen 30 Liderinden Biri” seçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Aksa Enerji’nin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Cemil Kazancı, Başkan Yardımcıları Naci Ağbal ve Serdar Nişli, Üyeleri Tülay Kazancı, Ömer Muzaffer Baktır, Korhan Baykal ile Bağımsız Üyeler Halit Haydar Yıldız, İlkay Demirdağ ve Özlem Seçil Baykara Şendağ’dan oluşuyor.