Aksa Enerji, Mersin’deki Mersin RES İle Lisans Aldı

YENİ ÜRETİM LİSANSI HAZIRLIĞI

Aksa Enerji, Türkiye’deki depolamalı yenilenebilir enerji santralleri arasındaki ön lisans sürecini tamamlayarak üretim lisansı almaya hak kazandı. Şirket, Mersin’deki 100,08 MW kurulu gücündeki Mersin RES depolamalı rüzgar enerji santrali için ÇED ve izin süreçlerini tamamladı. Aksa Enerji, portföyündeki diğer depolamalı yenilenebilir lisanslarını tamamladığında toplamda 891,41 MW kurulu güce ulaşmış olacak.

TEKNOLOJİ YENİLİĞİ

Türkiye’nin önde gelen halka açık serbest elektrik üreticilerinden Aksa Enerji, Mersin RES ön lisans sürecinin tüm izinlerini tamamladıktan sonra depolamalı yenilenebilir enerji santrali için üretim lisansını aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen bu lisans, şirketin Türkiye genelinde tecrübeli ekibiyle geliştirdiği en son teknolojiye sahip depolamalı yenilenebilir RES ve GES santral projeleriyle 891,41 MW kurulu güce ulaşmasını sağlayacak.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “Depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları, enerji arz güvenliğini sağlamak ve şebeke dengesini korumak açısından kritik bir role sahip. Türkiye’nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını alan şirket olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha verimli kullanmayı ve enerji sektöründeki dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz.” diyerek şirketin hedeflerine vurgu yaptı. Kazancı, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji portföyünü genişleterek portföyün yüzde 25’ini yenilenebilir kaynaklardan oluşturmaya planladıklarını belirtti.

MAXİMUM PORTFÖY BÜYÜMESİ

Şirket, Mersin’deki 100,08 MW’lık Mersin RES depolamalı rüzgar enerji santrali ile birlikte toplamda 665,91 MW depolamalı rüzgar santrali ve 225,5 MW depolamalı güneş santraliyle toplamda 891,41 MW’lık bir portföye sahip. Aksa Enerji, mevcut portföyünü genişletmek için çalışmalarına devam ediyor.