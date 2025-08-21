Aksa Enerji, TSRS uyumlu raporunu yayınladı

AKSA ENERJİ’DEN İLK SÜRDÜREBİLİR RAPOR

Aksa Enerji, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Raporda; 2024 yılına ait finansal ve operasyonel gelişmeler, dijital dönüşüm adımları, iklim riskleri ve fırsatları, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevresel, sosyal, yönetişim performansı gibi tüm bilgilerin yer aldığı görüldü. Şirket, emisyon azaltımından yerel istihdama, toplumsal cinsiyet eşitliğinden tedarik zinciri yönetimine kadar birçok alanda sürdürülebilir yüksek büyümeye önemli katkılar sunuyor. 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, Aksa Enerji’nin 2030 Global Stratejisi kapsamındaki finansal, operasyonel performans, yeni yatırımlar, dijital dönüşüm ile çevresel, yönetişimsel ve toplumsal etki alanlarında kaydedilen ilerlemeleri belgeledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME YOLCULUĞU

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, 2024 yılına yönelik değerlendirmesinde: “Aksa Enerji olarak sürdürülebilir yüksek büyüme yolculuğumuzu sadece kapasite artışıyla değil; çevresel sorumluluk, sosyal etki ve kurumsal şeffaflıkla tanımlıyoruz. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uyumlu ilk raporumuzla, finansal ve finansal olmayan metrikleri tek bir çatı altında sunduk.” diye belirtti. Kazancı, yenilenebilir enerji santral yatırımları ile birlikte uluslararası projelerle yerel ekonomi üzerinde değer yarattıklarını söyledi.

GLOBAL YATIRIMLAR VE PERFORMANS

2024 yılı itibarıyla Aksa Enerji, 7 ülkede 11 santral ile birlikte 3.058 MW kurulu güç hedeflerine ulaştı. Şirket, 31,6 milyar TL ciro, 7,6 milyar TL FAVÖK (yaklaşık yüzde 24 FAVÖK marjı) ve yaklaşık 2 milyar TL konsolide net kar elde etti. Net finansal borcun FAVÖK’e oranı 3,6x seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK’ün yüzde 73’ü yurt dışı operasyonlardan geldi. Özbekistan’da yapılan yatırımlarla aktif kurulu güç 1.220 MW’a ulaştı. Aksa Enerji, ayrıca Kazakistan’daki 240 MW kombine ısı-güç santralinin inşasında önemli ilerlemeler kaydedildi.

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ YATIRIMLARI

Aksa Enerji, 2024 yılında çevresel sürdürülebilirlik alanındaki etkisini artırmak amacıyla somut projelere yöneldi. Bu dönemde şirket, emisyonları azaltma hedefleri doğrultusunda tüm santrallerinde elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için IREC sertifikası aldı. Aksa Enerji, uluslararası düzeydeki taahhütlerini güçlendirerek, 2024’te UN Global Compact İklim Hedefi Hızlandırma Programı’na katılmıştır. Ayrıca bu süreçte 1.365 kişiye ulaştı ve yurt dışı santrallerde yüzde 63 yerel istihdam oranına erişti.

KURUMSAL STRATEJİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Aksa Enerji, 2030 Global Stratejisi doğrultusunda, “Çekirdeği Güçlendirmek, Portföyü Çeşitlendirmek ve Yeni Teknolojilere Yatırım” öncelikleriyle ilerliyor. 2024’te başlatılan ‘Power Up’ dönüşüm programıyla süreçler dijitalleştirildi, verimlilik artırma yatırımları yapıldı; Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 94,10’a yükseltildi ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste 9. kez yer aldı.

RAPORUN DETAYLARI VE ULAŞIM

Aksa Enerji’nin 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, TSRS ve GRI standartları çerçevesinde hazırlandı. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki katkılar da detaylı bir şekilde sunuldu. Şirketin sürdürülebilirlik raporuna aksaenerji.com.tr adresinden erişim sağlanabiliyor.