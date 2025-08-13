Haberler

Aksal, Vatandaşlarla Yangın Konuştu

BÜYÜKEVREN VE GÜLÇAVUŞ KÖYLERİNE ZİYARET

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen Büyükevren ve Gülçavuş köylerini ziyaret etti. Aksal, bu ziyaretlerinde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve onların talep ile önerilerini dinledi.

VATANDAŞLARIN YANINDAYIZ

Yangının ilk anlarından itibaren bölgede vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Aksal, “Kıymetli hemşerilerimizin yine yanlarındayız. Yarın da iyi günde de kötü günde de yanlarında olacağız.” şeklinde açıklama yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Haberler

Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.