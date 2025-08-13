Aksal, Vatandaşlarla Yangın Konuştu

BÜYÜKEVREN VE GÜLÇAVUŞ KÖYLERİNE ZİYARET

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen Büyükevren ve Gülçavuş köylerini ziyaret etti. Aksal, bu ziyaretlerinde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve onların talep ile önerilerini dinledi.

VATANDAŞLARIN YANINDAYIZ

Yangının ilk anlarından itibaren bölgede vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Aksal, “Kıymetli hemşerilerimizin yine yanlarındayız. Yarın da iyi günde de kötü günde de yanlarında olacağız.” şeklinde açıklama yaptı.