Akşam Patlama, İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ Çalışıyor

ALT YAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA PATLAMA

İstanbul Bayrampaşa’da yapılan altyapı çalışmaları esnasında akşam saatlerinde bir rögar kapağında patlama meydana geldi. Olay, saat 22.00 civarında İstanbul Bayrampaşa’nın Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak üzerinde gerçekleşti. Yaklaşık bir ay önce başlanan altyapı çalışmaları sırasında, bilinmeyen bir nedenden ötürü rögar kapağı patladı. İki kez üst üste yaşanan patlama sonucunda kapak, yaklaşık 10 metre havaya fırladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine İGDAŞ, İSKİ ve BEDAŞ ekipleri yönlendirildi. Patlamanın olduğu sokak, güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Şans eseri, olayda ölen veya yaralanan kimse bulunmuyor.

MAHALLE MUHTARINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili bilgi veren Muratpaşa Mahalle Muhtarı Enver Keleş, “Mahallemizde saat 22.00 sıralarında Orhangazi Sokak’ta bir patlama meydana gelmiştir. Bu patlama rögar kapağının altında oluşmuş olup mahalle sakinlerimiz tarafından ilgili birimlere ihbarları yapılmıştır. Şu anda henüz sebebi belirlenememiştir. İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ekipleri sahada çalışma gerçekleştirmektedir. Bu ölçümler sonrasında nedeni netleştikten sonra mutlak bir bilgi paylaşılacaktır. Şu anda sokakta trafik kontrol altına alınmış, giriş ve çıkışlar kapatılmıştır. Patlama sonrasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır” dedi.