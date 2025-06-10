Aksaray’a Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Operasyonu

İZMİR’DEN AKSARAY’A UYUŞTURUCU SEVKİYATI ENGELLENDİ

İzmir’den Aksaray’a uyuşturucu gönderimi gerçekleştiren 2 şüpheli, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte toplamda 2 bin 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen çalışmalarda, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin İzmir’den Aksaray’a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla harekete geçen jandarma KOM ekipleri, tespit edilen E.Y. ve A.K. isimli şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziksel takip sonucunda yeterli delil toplayan jandarma, Aksaray girişinde operasyon düzenleyerek şahısları yakaladı. Şüphelilerin kullandığı araç ile adreslerinde yapılan aramalarda, toplam 2 bin 30 adet sentetik ecza (uyuşturucu ve uyarıcı hap) bulundu.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi. E.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, “Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilecektir” ifadesini kullandı.