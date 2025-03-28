Aksaray Bayram Namazı Saat Kaçta?

Bayram Günü İbadet Hazırlığı

Bayram gününe manevi bir başlangıç yapmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde camilere gidecek. Bu yüzden “Aksaray bayram namazı saati ne zaman?” sorusu kadar, bayram namazının nasıl kılındığı ve kaç rekât olduğu da merak ediliyor. Doğru zamanda ve usulüne uygun bir şekilde kılınacak bayram namazı için hazırlıklar şimdiden yapılıyor.

Aksaray’da Bayram Namazı Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye takvimine göre, Aksaray bayram namazı saati 07:05 olarak belirleniyor. Bu saatten itibaren şehirdeki tüm camilerde bayram namazı, cemaatle birlikte kılınacak. Bayram namazları, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak, bayram gününün ilk saatlerinde kılınıyor.

Bayram Namazının Kılması

Bayram namazı, farz değil vacip olarak kabul ediliyor ve iki rekât olarak cemaatle birlikte kılınıyor. Namaza başlarken, “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diyerek niyet ediliyor.

İlk olarak “Sübhaneke” okunuyor. Sübhanekeden sonra, eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıyor (iftitah tekbirinde olduğu gibi), ardından birinci ve ikincisinde iki yana bırakılıyor. Üçüncüsünde ise eller göbek altına bağlanıyor. İmam önce “Fatiha”, ardından bir sure okuyor ve beraberce rüku yapılmasıyla birlikte devam ediliyor. Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra, ayağa kalkarak ikinci rekata geçiliyor ve eller bağlanıyor.

İkinci rekatta, imam öncelikle “Fatiha” ve bir sure okuyor. Daha sonra, iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılıyor. Üçüncü tekbirde yanlara bırakıyor ve dördüncü tekbirde eller kulaklara kaldırılmadan rükuya eğiliyor. Sonrasında yine secdeler yapılarak oturuluyor.

Oturuş sırasında, imam ve cemaat “Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli” dualarını okuyarak önce sağa sonra sola selam verip namazı tamamlıyor.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ (LİNK)