Aksaray’Da 12 Aracın Karıştığı Kaza: 10 Yaralı

AKSARAY’DA ŞİDDETLİ DOLU VE YAĞMUR NEDENİYLE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Ankara-Niğde Otoyolu’nda şiddetli dolu ve yağmur yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi yaralandı.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE İLK MÜDAHALE

Kaza, Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Ankara’dan Niğde istikametine giden 12 araç, kötü hava koşulları nedeniyle birbirine girdi. Yaralıların durumu, diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma gönderildi.

YARALILARA YAPILAN MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, araçlarda ciddi maddi hasar oluştu.

KAYMAKAM KARATEPE’DEN AÇIKLAMA

Ortaköy İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yaralıların durumuyla yakından ilgilendi. Kaymakam Karatepe yaptığı açıklamada, “İlçemiz sınırlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tüm ekiplerimiz anında müdahale etti. Şükürler olsun ölü veya ağır yaralı yok. Otoyol trafiğe açıldı. Ekiplerimize teşekkür ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

JANDARMA EKİPLERİNİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. Hava koşullarının sürüş güvenliğini olumsuz etkilediği bu tür durumlarda sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor.