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Aksaray’da 16 Yaşındaki Çocuğa Tüfekli Saldırı

OLAYIN GERÇEĞİ

Aksaray’da, sokakta bir kişi tarafından tüfekle vurulan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, Coğlaki Mahallesi 1228 Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.C. (20) ile M.Ö. (16) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda M.C., yanında taşıdığı tüfekle M.Ö.’ye ateş etti. Tüfekten çıkan mermilerle bacaklarından yaralanan genç yere düştü. Tüfek sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YARDIM EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne taşıdı. Hastanede tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili M.C., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili tahkikat sürecini başlattı.

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