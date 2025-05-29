Aksaray’da 2.81 Promil Alkolle Yakalandı

ALKOL TESTİ SONUCUNDA ŞAŞIRTAN DEĞER

Aksaray’da, yasal sınırın 5 katı üzerinde 2.81 promil alkolle direksiyon başında tespit edilen sürücü, aracın trafikten men edileceğini öğrendiğinde, daha önceki yakalanmasında 7 bin lira çekici parası ödediğini belirtti. Genç adam, “Ben asgari ücretle çalışıyorum” ifadesini kullandı. Olay, Aksaray – Ankara Karayolu’ndaki bir tesiste gece yarısı meydana geldi.

DEVRIYEDE ŞÜPHELENME

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri, şüphe üzerine 68 BJ 023 plakalı otomobili durdurdu. Kimliğini gösteremeyen 23 yaşındaki Ö.Ç.’nin davranışlarından alkollü olabileceği düşüncesi ortaya çıktı. Bekçiler, sürücüyü araçtan indirerek trafik ekiplerine haber verdi. Kısa zaman içerisinde olay yerine ulaşan Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüye alkol testi uyguladı ve 2.81 promil alkollü olduğunu belirledi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sürücünün, otomobillerde geçerli yasal sınır olan 0.50 promilin 5 katı üzerinde alkollü olduğu saptandı. Bu durum neticesinde, Ö.Ç. hakkında adli işlem başlatılması amacıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin aracın üzerinde inceleme yaptığı sırada Ö.Ç., memura, “Geçende bağladın ağabey, arabayı bağlamayalım. Bugün 7 bin lira çekici parası ödedim. Bak ben asgari ücretle çalışıyorum” şeklinde yanıt verdi. Ancak, sürücü, polis ekiplerine karşı uzun bir süre savunma yapsa da cezadan ve aracının bağlanmasından kurtulamadı.

CEZA VE YAPTIRIMLAR

Genç sürücüye, 9 bin 268 lira para cezası kesildi ve aracı trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ayrıca, Ö.Ç.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve aşırı alkollü olduğundan dolayı adli işlem başlatılmak üzere polis merkezine götürüldü.