Aksaray’da 2 Balon Düştü, 1 Öldü

SAKARYA’DA SICAK HAVA BALONU KAZASI

Aksaray’da, iki sıcak hava balonu havalandıktan kısa bir süre sonra yere düştü. Olayda, ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Kapadokya’nın başlangıç noktası olan Aksaray’ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi’nden kalkış yapan balonlar, bilinmeyen bir nedenle Gözlükköyü mevkisine düştü.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı olan kişiler, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.