Aksaray’da 2 Şüpheli, 6 Saatte Yakalandı

Olayın Gelişimi

Aksaray’da 6 büyükbaş hayvanı çalan iki şüpheli, polis tarafından yapılan titiz bir takip sonucunda 6 saat içerisinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yakalandı. Olay, Aksaray merkez ilçe Kırımlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 6 büyükbaş hayvanın çalındığına dair ihbar alınması üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kamera Görüntüleriyle Takip

Polis ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak sıkı bir takip süreci başlattı. Sıcağı sıcağına olayın izini takip eden güvenlik güçleri, güvenlik kameralarından tırın plakası ve ardından şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşmayı başardı. Bu gelişmelerin ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tırı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6 saat içinde yakaladı.

Şüphelilerin Yakalanması

Yakalanan iki şüpheli gözaltına alınırken, çalınan büyükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.