Aksaray’da 3 Arkadaş Kavga Etti

KAVGA, DÜKKANDA BAŞLADI

Aksaray’da 3 arkadaşın keser ve sopalarla karıştığı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içinde bulunan bir dükkanda, S.B., A.C.K. ve K.K. isimli 3 arkadaş arasında bir tartışma başladı. Kısa süre içinde tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve üç arkadaş, ellerinde bulunan keser ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Kavgayı gören diğer esnaflar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinde kavgaya müdahale ederek S.B., A.C.K. ve K.K.’yı ayırdı. Kavgada, K.K. ve S.B. kafalarından aldıkları darbelerle yaralandı. Olay yerinde ekipler, kavgada kullanılan keser ve sopalara el koydu. Polisin hızla müdahaleleri sayesinde kavganın daha da büyümesi engellendi.

3 arkadaş, birbirlerinden şikayetçi olmazken, taraflar tutanak işlemleri için polis merkezine devam etti. Olay, Aksaray’da yaşanan ilginç vakalardan biri olarak kayıtlara geçti.