Aksaray’da 3 Bin Motosiklet Men Edildi

USULSUZ MOTOSİKLET DENETİMİ

Aksaray’da emniyet birimleri, usulsüz motosikletlere geçit vermiyor. Son iki ayda yapılan denetimlerde toplam 3 bin motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, trafik kazalarını ve buna bağlı can ile mal kayıplarını önlemek amacıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştiriyor. Ekipler, şehir genelinde 7/24 uygulamalarla hem sürücüleri hem de motosikletleri titizlikle denetliyor. En ufak bir ihlale müsamaha göstermeyen polis, usule uygun olmayan motosikletleri trafikten men ediyor.

DENETİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

İki ay içerisinde yaklaşık 15 bin motosiklet kontrol eden trafik ekipleri, binlerce sürücüye cezai işlemler uygulamanın yanı sıra 3 bin motosikleti otoparka çekti. Otoparklar motosikletlerle dolmaya başlarken, emniyet ekiplerinin denetimleri hız kesmeden sürüyor. Aksaray’da yaklaşık 30 bin motosiklet bulunuyor ve bu sayıdan yaklaşık 15 bini denetlendi.

DENETİM SONUÇLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, uygulamalar hakkında bilgilendirme yaptı. Yalvaç, “Aksaray’da yaklaşık 30 bin tescilli motosiklet var ve yaptığımız denetimlerde yaklaşık 15 bine yakınını kontrol ettik. Şu ana kadar hemen hemen yarısını denetledik. Bu motosikletlerle ilgili yaklaşık 3 bin civarında işlemlerimiz oldu. Eksikliklerinden dolayı, tescilsiz ya da sürücülerinin kask kullanmadığı için trafikten men ettik. Yetersiz ehliyet veya ehliyetsiz sürücüler sebebiyle, motosikletleri trafikten men ediyoruz ve sürücü belgeli kişilere teslim ediyoruz. Eğer sürücü belgeli bir yakınlarını temin edemezlerse, motosikletler otoparka çekiliyor” diye belirtti.