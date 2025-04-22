Aksaray’da 5 şüpheli gözaltına alındı

KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aksaray’da kaçakçılarla mücadele çerçevesinde 6 ayrı operasyon gerçekleştiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bu operasyonlar sonucunda kaçak ürünlerle birlikte 5 kişiyi gözaltına aldı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM ekipleri, birçok faaliyet yürüterek kaçak ürünlerin bulunduğu iş yerleri hakkında bilgi topladı.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLER

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda harekete geçen ekipler, belirlenen 6 adreste gerçekleştirdiği operasyonlarla 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olarak değerlendirilen çok sayıda ürün ele geçirildi. Bu ürünler arasında 12 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 5 adet powerbank, 530 paket sigara, bin 101 adet cinsel içerikli ürün, 10 adet kulaklık, 14 adet adaptör ve şarj cihazı, 3 kilogram nargile tütünü, 6.5 kilo nargile kömürü, 25 kilo kıyılmış tütün, 5 adet kesilmiş bandrol, 9 bin 40 adet dolu makaron ve 36 bin 400 boş makaron bulunuyor. Bu operasyonlar, Aksaray’daki kaçakçılıkla mücadele çabalarının önemli bir parçasını oluşturuyor.