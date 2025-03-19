Aksaray’da 6 Günde 39 Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele Operasyonları

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlar hız kazandı. Polis, 6 günde 10’dan fazla operasyon gerçekleştirerek, 39 kişiyi yakaladı ve gözaltına aldı. Bu süreçte 4 şüpheli ise tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Operasyonların Detayları

Edinilen bilgilere göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, çeşitli adreslerde kapsamlı operasyonlar düzenledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bu çalışmalar sonucunda, uyuşturucu bulunduran ve ticaretini yapan şüpheliler tespit edildi. Yapılan operasyonlarda toplamda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şahısların üst ve ev aramalarında, 123,92 gram sentetik kannabinoid, 32,1 gram metamfetamin, 3,11 gram kubar esrar, 1,02 gram eroin, 3 bin 967 adet uyuşturucu hap, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 39 şüphelinin ifadeleri alındıktan sonra, bunlardan 4’ü adli merciler tarafından tutuklandı.