Aksaray’da 8 Tekerli Araç Yakalandı

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Aksaray’da Tofaş Kartal marka aracını 8 tekerli hale getiren ve şasisine ekleme yaparak boyutlarını büyüten sürücü, polis ekipleri tarafından trafikte durduruldu. Aracın trafikten men edilip otoparka çekilmesine karar verilirken, askeri kamuflaj giysisi ve bordo beresiyle dikkat çeken sürücünün ehliyetine el konulup sağlık kuruluna gönderildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Tofaş Kartal için yapılan çeşitli modifikasyonlar, sosyal medya üzerinden yayımlanınca Aksaray sokaklarında bu aracı görenler şaşkına döndü. Araç sahibi, araca “68 Atak” adını vererek, “Milli savunma ve saldırı” amacıyla geliştirdiğini öne sürdü. Sürücü, araç hakkında yaptığı açıklamalarda, nitrojen çıkışıyla 3 bin kilometre yakıt ikmali gerektirmeden gidebildiği, gece görüş kamerasına sahip olduğu ve hızının 350 kilometreye ulaşabildiği gibi iddialar ortaya attı.

TRAFFİK KURALLARINA AYKIRI İHLALLER

48 yaşındaki sürücü Fatih M., 35 Y 2023 plakalı bu 8 tekerli araçla şehirdeki trafiğe katıldı. Olay yerine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, aracın karayolu trafik kanunlarına aykırı olduğunu belirleyip geniş çaplı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan denetim sırasında sürücüye çeşitli ihlalleri nedeniyle 8 bin 306 lira para cezası kesildi. Bu ihlaller arasında “Süs ve aksesuar takılı araç kullanmak”, “Görüşü engelleyecek donanım”, “Koltuk tadilatını ruhsata işletmemek”, “Standart dışı lastik kullanmak”, “Standart dışı süspansiyon” ve “Üst yapı tadilatını ruhsata işletmemek” maddeleri bulunuyordu. Bunun yanı sıra, eşyalarının güvenli bir şekilde taşınması için araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü ve sürücü muayene için sağlık kuruluna yönlendirildi.