Aksaray’da Adamı Darp Eden Motosikletçi Gözaltında

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Aksaray’da yaşanan bir olay sonucu bir motosiklet sürücüsü, kendisiyle yol verme meselesi üzerinden tartışan bir adamı darp ederek kafasından yaraladı. Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Şehit Polis Şükrü Koçak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askerden izne gelen 21 yaşındaki Kürşat Ali D., cadde üzerinde motosikleti ile seyrederken, karşıdan karşıya geçmek isteyen 48 yaşındaki Çetin İ. ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA ANINDA YAŞANANLAR

Tartışma sırasında motosikletten inen Kürşat Ali D., Çetin İ.’ye “Gel şuraya bir tane vur” diyerek onu tahrik etmeye çalıştı. Ancak Çetin İ. gence karşı herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadı. Bunun üzerine Kürşat Ali D., Çetin İ.’yi kafasından darp ederek yaraladı. Kafası kanlar içinde kalan Çetin İ., durumu anlamada zorluk çekti. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Sağlık ekipleri de yaralı şahsa ambulans içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Kürşat Ali D., polis ekiplerine yaşanan olayı ve kurduğu planı anlattı. Gencin, amacının adamı tahrik edip kendisine vurtturmak olduğunu söylemesi dikkat çekti. “Gel şuraya bir tane vur dedim. Direkt yere yatıp şikayetçi olacaktım. Benim niyetim oydu. Burada gaza gelip bağırdı çağırdı, vurdum bir tane” diyen Kürşat Ali D., bu sözleri ile polis ekiplerini bile şaşırttı.

Kürşat Ali D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.