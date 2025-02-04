Aksaray’da Alacak Kavgası Kanlı Bitti

KANLI KAVGA ALAKALILARINI YARALADI

Aksaray’da alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan kardeşlerin kavgası kanlı bir hal aldı. Olayda baba ve oğul bıçakla yaralanırken, amcası tarafından yaralanan yeğen hastaneye girişte duygusal anlar yaşattı. Olay, Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki bir emlakçı dükkânında meydana geldi. Emlakçılık yapan M.A. (44) ve kardeşi B.A. (47) arasında geçen bu tartışma ilk olarak sözlü bir mücadele ile başladı.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Kavga büyüyünce B.A., yanında taşıdığı bıçakla kardeşi M.A. ve yeğeni Ş.A.’ya saldırdı. Olayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, baba ve oğla olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, acilen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Amca B.A., olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada piyasa ekipleri tarafından yakalandı. Hastaneye ulaştırılan yeğen Ş.A., sedye üzerindeyken amcasına hitap ederken duygusal cümleler kurdu. “Dükkan bıçakla basılmaz amcacığım. Canımsın, dükkan bıçakla basılmaz. Erkek ol erkek. Seni seviyorum amcam” ifadeleri olayın karmaşasına rağmen aile bağlarının gücünü gözler önüne serdi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kavga ile ilgili soruşturma başlattı.