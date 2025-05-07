Aksaray’da Alkol Durumundan Yakalanma

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSE DERDİNİ ANLATTI

Aksaray’da polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçan alkollü motosiklet sürücüsü, yakalandığında polise içini döktü. Olay, Atatürk Bulvarı Şeyhamit Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, bulvardan mahalleye giriş yapan 68 AEM 997 plakalı motosiklet sürücüsünden şüphelendi. Sürücüye “dur” ihtarında bulunuldu fakat ihtara uymayarak motosikletle kaçtı. Polis ekibi de şahsı takip etti. Kovalamaca sona erdiğinde sürücü, Pembe Köşk karşısında durarak yakalandı.

SÜRÜCÜNÜN YILGINLIĞI VE ALKOL TESTİ

Yakalanan motosiklet sürücüsünün kimliği M.Ş. (30) olarak belirlendi. Trafik ekipleri, sürücüyü alkol kontrolünden geçirdi. Yapılan ölçümde sürücünün 1.66 promil alkollü çıktığı kaydedildi. Ceza yazılacağı bilgisini alan sürücü, polislere dert yanarak, “Kaçtım işte, bırakın kardeşim. 35 milyar yazdınız arife günü. 1 ay oruç tuttum, sonra yine alkole düştüm. 35 bin lira yazdınız, yazık değil mi? Yeter artık yıldım. Şuraya çıkıp atladıktan sonra bana gelip aşağıda ne soracaksınız? ‘Niye öldürüyorsun kendini?’ diye mi soracaksınız? Yıldım, vallahi yaşamak istemiyorum” dedi.

ÖNCEKİ SUÇLARI VE CEZALANDIRILMA

Yapılan sorgulamada, sürücünün daha önce 3 kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetinin el konulduğu belirlendi. Ehliyetine el konulma süresi 5 yıla çıkarıldı. Sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 76 bin lira ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Yasal sınırın 3 katı alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere asayiş ekiplerince polis merkezi amirliğine götürüldü.