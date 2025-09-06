Aksaray’da Alkol Tüketen İki Kişi Zorladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Aksaray’da alkol tüketen iki kişi, kimlik kontrolü yapan bekçilere ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Park içerisinde meydana geldi. Parkta devriye atan bekçiler, bankta açıkça alkol alan iki kişiyi fark etti.

KİMLİK KONTROLÜ VE DİRENÇ

Bekçiler, şahısları alkol almamaları yönünde uyardı ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapmak istedi. Ancak, bekçilere direnen şahıslar kimlik vermekte ısrar etti. Bu durum, bekçilerin görevlerini yerine getirmelerini zorlaştırdı ve ek destek ekip talep etmelerine neden oldu.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bekçilerle birlikte duruma müdahale etti. Alkollü oldukları belirtilen iki genç, polis memurlarına da direnç gösterdi. Sorgulama esnasında, cezai işlem için polis merkezine götürülmek istenen şahıslar, bu kez polis aracına binmemek için direniş gösterdi.

Polis ve bekçilerin sabır sınavına dönüştüğü bu olayda, uzun süre karşı koyan şahıslar sonunda polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.