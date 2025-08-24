Aksaray’da Alkollü Araç Kullanan Sürücü Yakaladı

ALCOL VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜDEN TEHLİKELİ KAÇIŞ

Aksaray’da birçok kez ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak polisten kaçan ve “Türk polisinden kaçılmaz” diyen Ömer E. (23), son kaçışında polis memurlarını ezme pahasına hızla hareket etti. Dört kez polisten kaçmayı başaran sürücü, yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ancak cezaevinden çıktıktan sonra tekrar alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde araç kullanmaya devam etti.

YENİDEN TRAFİKTE TEHLİKE YARATTI

Tahliye olduktan sonra Ömer E., 68 ADF 842 plakalı aracıyla akşam saatlerinde yine alkollü ve ehliyetsiz olarak trafiğe çıktı. Fatih Mahallesi’nden şehir merkezine doğru yola çıkan sürücü, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç, park halindeki bir araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

KAZA SONRASI HAFTA ALARMI

Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirirken, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yaralı sürücü Ömer E., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde hospitalize edilen gencin 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ömer E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BASINA SALDIRI VE CEZALANDIRMA SÜRECİ

Kazanın ardından hastanede bekleyen basın mensuplarına Ömer E.’nin yakınları saldırıda bulundu. Hastane güvenlik güçleri olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Ömer E., alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin 354 lira para cezası aldı. Daha önce el konulan ehliyeti için ceza süresi ise 5 yıla çıkarıldı. Hakkında adli işlem başlatıldı.