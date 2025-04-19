Aksaray’da Alkollü Araç Kullanırken Yakalandı

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDI

Aksaray’da ehliyeti daimi olarak iptal edilen bir genç, bu kez hem alkollü hem de ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. M.A. (24) isimli sürücüye ve ruhsat sahibi olan annesine toplamda 46 bin 688 lira ceza kesildi. Olay, Aratol Bahçeli Mahallesi’nde bulunan Aratol Kavşağında meydana geldi.

CEZAİ İŞLEM BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, 68 EA 704 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan ehliyet ve ruhsat kontrolünde M.A.’nın, aday sürücü olduğu dönemde alkollü araç kullandığı için ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği tespit edildi. Ayrıca, trafik ekipleri sürücüyü alkol kontrolüne tabi tuttu. Alkol metreye üfleyen sürücü, 1.17 promil alkollü çıktı.

TOPLAM CEZA MİKTARI

Ekipler, M.A.’ya alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 27 bin 978 lira ceza keserken, araç ruhsat sahibi olan annesine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 18 bin 710 lira olmak üzere toplamda 46 bin 688 lira para cezası uygulandı. Olay yerinde araç, sürücünün tanıdığı bir kişiye teslim edildi. Üst araması yapılan sürücü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.