Aksaray’da Alkollü Kadın Polisle Tartıştı

POLİS MEMURLARINA SALDIRI VE ŞİKAYET

Aksaray’da aşırı alkollü halde sokakta bulunan bir kadın, esnafa rahatsızlık verirken, kendine yardım etmek isteyen polis memurlarını itip, “Köpek gibi bekliyorlar” diyerek telefonla konuştuğu kişiye polisleri şikayet etti. Olay, gece yarısı Minarecik Mahallesi’nde Kurşunlu Cami yakınında gerçekleşti.

KADININ RAHAZLIKLARI VE POLİSİN MÜDAHALESİ

İddialara göre, aşırı alkol alan G.C. adlı kadın, cadde üzerindeki birçok dükkana girerek rahatsızlık vermeye başladı. Bazı dükkânlara oturup, bazıları üzerinde bağırtı çıkaran kadın, bu durumu fark eden esnaf tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan asayiş ekipleri, kadına yardımcı olmak isterken, G.C. isimli kadın, yaşıtlarına saldırarak “Burada it gibi, köpek gibi bekliyorlar” şeklinde şikayette bulundu. Kendisine yardım etmeye çalışan polis ekipleri, kadının zorbalık yapması sonucu kadın polis memurları talep edildi. Gelen kadın polis memurları, bir süre alkollü kadını sakinleştirmeye çalıştı, ancak kadın bir türlü sakinleşmeyerek, polis aracıyla götürüldü. Sonuç olarak, kadın evine polis ekipleri tarafından bırakıldı.