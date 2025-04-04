Aksaray’da Alkollü Kadın Polisle Tartıştı

OLAYIN AYRINTILARI

Aksaray’da aşırı alkollü bir kadının sokaktan geçerken esnafa rahatsızlık vermesi oldukça dikkat çekti. Gece yarısı Minarecik Mahallesi Kurşunlu Cami arkasında meydana gelen olayda, G.C. (34) isimli kadın, aşırı alkol alması nedeniyle kısmen kendinde değildi. Cadde üzerindeki çeşitli esnafın dükkanlarına girerek rahatsızlık veren kadın, bazı dükkânlarda oturup bağırıp çağırdı. Esnaf bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

İhbar sonrası hızla olay yerine gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına almak için kadına yardım etmeye çalıştı. Ancak G.C., polis memurlarını iterek telefonda konuştuğu kişiye, “Burada it gibi, köpek gibi bekliyorlar” diyerek şikayet etti. Kadının agresif tavırları nedeniyle durumu yönetmek zor hale geldi. Bu nedenle, olay yerine kadın polis memurları çağrıldı.

KADIN, ZORLA GÖTÜRÜLÜYOR

Kadın polis memurları, alkollü kadını sakinleştirmek için çaba harcadı. Fakat bir türlü sakinleşmeyen G.C., güç kullanılarak polis aracına götürüldü. Olayın sonunda kadın, polis ekiplerince evine bırakıldı. Bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu.