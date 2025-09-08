Aksaray’da Alkollü Sürücü Ceza Aldı

DURDURULAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ CEZA ALDI

Aksaray’da direksiyon başında alkollü olarak yakalanan sürücüye ceza kesildi ve ehliyeti 6 ay süreyle alındı. Yavuz K. (53), yanındaki kadın polis memuruna “İşlem yapmayın” dedikten sonra cezadan kurtulamayınca, işini yapan gazeteciye hakaret ve küfür etti. Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde gerçekleşti.

POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHESİ ÜZERİNE DURDURULDU

Elde edilen bilgilere göre, yasal alkol sınırının 3 katı üzerinde alkol alarak şehir merkezi olan en işlek caddede 68 AFJ 204 plakalı aracıyla trafiğe çıkan sürücü, cadde üzerindeki polis ekiplerinin dikkati sonucu durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Yavuz K., trafik ekipleri tarafından alkol muayenesine tabi tutuldu ve 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun sonucunda polis, yasal ve adli işlemler başlattı.

KADIN YOLCU POLİSE MÜDAHALE EDİYOR

Sürücünün yanında bulunan kadın, “İşlem yapmayın gözünüzü seveyim” diyerek polis memuruna yaklaşarak olayın görmezden gelinmesini istedi. Kulağındaki telefonla birileriyle konuştuğu esnada, kadın polis memuru telefon görüşmesini gerçekleştirmek istedi ancak bunun reddedilmesi üzerine olaya müdahil olan gazeteciye saldırıda bulundu. Alkol alıp yola çıkan sürücüyü savunan kadın, gazetecinin basın mensubu olduğunu belirtmesine rağmen, “Sen işini yapıyorsan başka yerde yap. Resim almaya hakkın yok senin. Geri zekalı, şerefsize bak” şeklinde bağırdı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Alkollü sürücünün talimatıyla kadın aracın içine binerken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç, olay yerine çağırılan bir yakına teslim edilirken, sürücü hakkında başlatılan adli işlem gereği gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.