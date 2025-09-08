Aksaray’da Alkollü Sürücü Ceza Aldı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA VE İHLALİ SAVUNMA GİRİŞİMİ

Aksaray’da, direksiyon başında alkollü halde yakalanan bir sürücüye ceza kesildi ve ehliyeti 6 ay süreyle el konuldu. Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yasal sınırın 3 katı aşan alkol alan 53 yaşındaki Yavuz K., şehrin en yoğun caddesinde 68 AFJ 204 plakalı aracıyla trafikteydi. Polis ekipleri, sürücüyü durdurdu ve ehliyet ile ruhsat kontrolü yaptı. Yapılan alkol muayenesinde Yavuz K., 1.50 promil alkollü çıktı.

POLİSE KARŞI DİRENÇ GÖSTERİLMESİ

Bu durumu takiben, polis ekipleri yasal ve adli süreç başlattı. Sürücünün yanında bulunan bir kadın, elindeki telefonla polis memuruna yaklaşarak, “İşlem yapmayın gözünüzü seveyim” diyerek durumu görmezden gelinmesini istedi. Ancak, kadın polis memuru ile telefon görüşmesi yapmaya çalışan kadının isteği reddedildi. Olay yerinde bulunan bir gazeteciye karşı da kadından tepki geldi. Alkollü sürücüyü savunan kadın, gazetecinin işini yaptığını belirtmesine rağmen, “Sen işini yapıyorsan başka yerde yap. Resim almaya hakkın yok senin. Geri zekalı, şerefsize bak” diyerek bağırdı.

CEZALAR VE ADLİ İŞLEM

Alkollü şekilde araç kullanmaya devam eden sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Olay yerine çağrılan bir yakına teslim edilen araç, gözaltına alınan sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmesiyle süreç devam etmektedir.