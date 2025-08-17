Aksaray’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

KAZA VE SÜRÜCÜNÜN ALKOL DURUMU

Aksaray’da alkollü bir sürücü otomobil ile kaza yaparak bir başka araca çarptı. Olayda yaralanan kimse olmazken, yasal sınırın 4 katı alkol seviyesine sahip olan sürücünün ehliyetine el konuldu. Kaza, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı eski sanayi kavşağında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, alkollü içki tüketiminin ardından 68 EH 240 plakalı Volkswagen marka otomobili kullanmaya başlayan Halil Can G. (29), kavşakta İbrahim U. (19) tarafından sürülen 68 ADL 106 plakalı Mercedes marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana gelirken, durum üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Trafik Şubesi ekiplerinin yaptığı alkol kontrolü sonucunda Halil Can G.’nin 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Bunun üzerine emniyet güçleri, sürücü hakkında idari ve adli işlemler başlatarak, alkollü araç kullanımı nedeniyle cezai işlem yaptı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Halil Can G., alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapılmak üzere ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.