Aksaray’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI SONUCU KAZA

Aksaray’da yasal sınırın neredeyse 6 katı alkol alarak direksiyon başına geçen sürücü, refüje çıkarak kaza yaptı. 2.83 promil alkollü olan sürücü, adli işlemler gereği gözaltına alındı. Polis aracının arkasındaki kafese bindirilmek istenen sürücü, “Hayvan mıyım ben?” şeklinde tepki gösterdi. Olay, Çerdiğin Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ DURUMU

Edinilen bilgilere göre, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Serhan T. (37), 68 AFE 160 plakalı otomobiliyle trafiğe çıktı. Cumhuriyet Bulvarına girdiğinde alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Serhan T., orta refüje çıktı. Araç, orta refüjde asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kısa sürede bölgeye ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kazaya müdahale etti. Araçtan ayrılmak isteyen sürücü, polis tarafından aracına bindirilerek kontrol altına alındı. Alkol metre ile yapılan test sonucu sürücünün 2.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçtan inen sürücü, çevredeki vatandaşlara laf atıp tartışmaya başladı, ancak bu durum polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Sürücü, olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

KAFES TEPKİSİ VE CEZAİ İŞLEMLER

Polis aracına götürülen sürücü, kafese bindirilmek istenince “Ne yapıyorsun? Hayvan mıyım ben?” diyerek tepki gösterdi. Aşırı alkollü olmasından dolayı polis memurları, sürücüye yardımcı olup koltuğa oturtmaya çalıştı. Koltuğu da beğenmeyen alkollü sürücü, bu kez de kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Bir gazetecinin “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna, “Sanane oğlum, sanane. Sen benim dert taşıyan mısın?” şeklinde yanıt verdi.

CEZA VE ARAÇ ÇEKİLİŞİ

Sürücü, ikna edilerek polis aracına bindirildikten sonra sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise bir çekici yardımıyla otoparka çekildi.