Aksaray’da Alkollü Sürücü Yakalandı, Ceza Kesildi

OLAYIN GERÇEĞİ

Aksaray’da muayenesiz araç kullanan, ehliyetsiz ve alkollü olan bir sürücü, polislere “Kafamız kıyak, kusura bakmayın” dedi. Bu sürücüye toplamda 52 bin 126 lira para cezası kesildi. Olay, Taşpazar Mahallesi’ndeki Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

İKİNCİL HİÇBİR DURUM YASAL DEĞİL

Edinilen bilgiye göre, yolda agresif bir şekilde sürüş yapan sürücüyü görüp durduran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, 68 ADR 570 plakalı aracı Büyük Bölcek Caddesi istikametine doğru durdurdu. Yapılan ehliyet ve ruhsat kontrolünde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Ayrıca, ekipler araç plakasını sorgulayıp muayenesiz olduğunu da tespit etti.

ALKOL TESTİSONUCU

Sürücü Tuğrul G.’nin tedirgin tavırları üzerine ekipler, alkol testi yapma ihtiyacı hissetti. Alkolmetre ile yapılan testte sürücünün 1.12 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ceza kesileceğini anlayan sürücünün yanındaki arkadaşı Yunus, bağırarak polis memurlarına tepki gösterdi. Alkollü sürücü, polis memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, arkadaşı polis ekiplerinin üzerine yürüdü.

CEZA VE GÖZALTINA ALMA

Tuğrul G. “Cumartesi günleri beraber içiyoruz. Arkadaşı bırakıp dönerken kafamız kıyak oluyor zaten, kusura bakmayın. O arada bunu yakalıyoruz. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı. Muayenesiz ve alkollü bir şekilde trafiğe çıkan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 52 bin 126 lira ceza kesildi. Araç, olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edilirken, sürücü adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.