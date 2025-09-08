Aksaray’da Alkollü Sürücüye Ceza Verildi

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI

Aksaray’da, direksiyon başında alkollü olarak yakalanan sürücüye ceza kesildi ve ehliyeti 6 ay süreyle el konuldu. Olay sırasında yanındaki kadın polis memuruna “İşlem yapmayın” demesine rağmen cezadan kurtulamayan sürücü, işini yapan gazeteciye hakaret ve küfür etti. Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde meydana geldi.

ALKOL SINIRINI AŞTI

Alkollü olarak trafiğe çıkan Yavuz K. (53), yasal alkol sınırının 3 katı üzerinde alkol ile şehir merkezindeki en işlek caddesinde 68 AFJ 204 plakalı aracıyla durduruldu. Polis ekipleri, sürücünün ehliyet ve ruhsatını kontrol ettikten sonra alkol muayenesinden geçirdi. Sürücünün alkol seviyesi 1.50 promil çıkınca, polis ekipleri yasal ve adli işlem başlattı.

KADIN YOLCUDAN TEPKİ

Sürücünün yanında bulunan kadın, olayın görmezden gelinmesini isteyerek, “İşlem yapmayın gözünüzü seveyim” dedi. Ancak, polis memurları bu isteği reddedince kadının tepkisi, olay yerinde bulunan gazeteciye yöneldi. Alkollü sürücüyü savunan kadın, gazetecinin “Sen işini yapıyorsan başka yerde yap. Resim almaya hakkın yok senin. Geri zekalı, şerefsize bak” şeklindeki sözleriyle olayın ciddiyetini göz ardı etti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Alkollü araç kullanmaktan dolayı 9 bin 267 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Aracı olay yerinde çağrılan bir yakınına teslim edildi. Sürücü, başlatılan adli işlem kapsamında gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.