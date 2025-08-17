Aksaray’da Alkollü Sürücüye Cezalar Kesildi

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Aksaray’da üçüncü defa direksiyon başında alkollü yakalanan sürücünün sürücü belgesine 5 yıl el konularak, toplam 56 bin 31 lira para cezası kesildi. Olay anında, kameralara denk gelen sürücü, polis aracının arkasına saklanmaya çalıştı ve polis ekipleri tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Sürücü, bu sırada tişörtünü kafasına geçirerek kameramanın önünde uygunsuz davranışta bulundu.

DUR İHTARINA UYMADI

Olay, Tacin Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şüpheli bir araç için rutin kontrol yapıyordu. 06 DZG 989 plakalı aracın sürücüsü İzzet K. durdu ancak yapılan ruhsat kontrolünde herhangi bir olumsuzluk göze çarpmadı. Fakat sürücünün gergin tavırları nedeniyle, polis memuru şahsı alkol kontrolüne tabi tutma kararı aldı. Alkolmetre ile yapılan ölçümde İzzet K. 1.58 promil alkollü olarak belirlendi. Ayrıca, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve daha önce alkollü araç kullanmaktan bu belgeye el konulduğu öğrenildi.

Üzerinde basın mensuplarını gördüğünde panikleyen sürücü, polis aracının arkasına gizlenerek gazetecilere “Çekmeyin” diye bağırdı. Polis memurları, sürcüyü kameralardan saklanmaktan vazgeçirerek aracın arkasından çıkardı. Tişörtünü kafasına geçirerek kendini gizlemeye çalışan İzzet K., ifadesi alınması amacıyla gözaltına alındı ve polis aracına götürülürken gazetecilere küfretti.

PARA CEZASI VE EHLIYET DURUMU

Polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 37 bin 354 lira, aracın ruhsat sahibine de kullandırmaktan 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 56 bin 31 lira ceza kesildi. İzzet K.’nın aracı, olay yerinde çağrılan bir yakınına teslim edildi. Daha önce 2 yıl süresince ehliyetine el konan sürücünün, yeni bir ihlal nedeniyle 5 yıl süreyle ehliyeti tekrar iptal edildi.