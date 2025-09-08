Aksaray’da Alkollü Vatandaş, Polisleri Öptü

ALKOLLÜ VATANDAŞIN PARKTA UYUMLU ANLARI

Aksaray’da, alkolün etkisiyle bir parkta çimlerin üzerinde sızan ve polis memurları tarafından uyandırılan alkollü bir vatandaş, aşırı sarhoş olmasına rağmen “Polisler varsa kalkarım. Türk polisi bizim şerefimiz namusumuz” diyerek polislerin elini öpmeye çalıştı. Alkollü şahıs, polis memurları tarafından evine götürüldü.

PARKTA YAŞANAN OLAY

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi’nde bulunan bir parkta gerçekleşti. Parkta hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, alkollü şahsın hareketsiz olduğunu görünce sağlığından endişelenerek ambulans talep etti.

Polis memurları, alkollü vatandaşa seslenerek kısa sürede onu uyandırmayı başardı. Şahsın aşırı alkollü olduğu belirlendi. Polis memurlarının “Polisim ben, ayağa kalkabilir misin?” demesi üzerine, “Polisler varsa kalkarım komiserim. Türk polisi bizim şerefimiz namusumuzdur” diye yanıt verdi. “Komiserim elini öpebilir miyim?” diyen Yusuf O. isimli şahıs, polislerin “Estağfurullah” demesine rağmen ısrar etti. “O eli öpeceğim komiserim” diyen şahıs, polis ekipleri tarafından evine götürülerek ailesine teslim edildi.