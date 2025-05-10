Aksaray’da Anneler Günü İçin Balon Turu

AXSARAY’DA ANNELER GÜNÜ BALON TURU

Aksaray’da gerçekleşen Anneler Günü etkinliği çerçevesinde, kadınlar Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali’nde sıcak hava balonuna bindi. Uçuş Belisırma köyünden başlayarak Ihlara Vadisi boyunca devam etti ve Selime Katedrali’nde sona erdi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlattı. Kumbuzoğlu, Anneler Günü dolayısıyla özellikle çiftçi ve esnaf anneleri balon turuna davet ettiklerini belirtti.

VALİ KUMBUZOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Vali Kumbuzoğlu, “Ihlara Vadisi’nde bugün 6 balonumuzla uçuş gerçekleştireceğiz. Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Çiftçi ve esnaf kadınlarımıza her zaman pozitif ayrımcılık sağlıyoruz.” dedi. Ayrıca, Ihlara Vadisi’nde 10 balon şirketi bulunduğunu dile getirerek hedeflerinin bu sayıyı 30 balona çıkarmak olduğunu ifade etti. “Genellikle güneşin doğuşunu izlemek için balonları kaldırıyoruz. İnşallah gün batımı için de balon kaldırmayı hedefliyoruz.” diye ekledi. Aksaray’ın, Kapadokya’nın önemli bir bölümünü oluşturduğuna dikkat çeken Kumbuzoğlu, “Kapadokya’nın turizm kültürünü geliştirmek için Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali büyük bir şans.” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILARDAN DUYGULAR

Çilek üreticisi Figen Yörük, Anneler Günü dolayısıyla “çok keyifli bir etkinlikte” bir araya geldiklerini belirtti. Arkadaşlarıyla birlikte alana servislerle geldiklerini söyleyen Yörük, “Ihlara Vadisi’nde balon uçuşu olduğunu sosyal medyadan görmüştüm ancak binme fırsatım olmamıştı. Sağ olsun Valimiz Kumbuzoğlu bizlere böyle bir deneyim yaşattı. Çok heyecanlı ve farklı bir aktivite oldu. Herkesin denemesi lazım. Yukardan aşağıyı izlemesi çok zevkli.” şeklinde konuştu. Çiftçi Alev Yörük de etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini kaydetti. Etkinlik, Ihlara Vadisi Cam Teras’taki kahvaltı programıyla sona erdi.