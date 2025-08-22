Aksaray’da Araç Çarpışması, İki Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Aksaray’da otomobil ile minibüsün çarpışması nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında iki kişi yaralanırken, iki araç da ağır hasar aldı. Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize yolu üstünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hakan B. yönetimindeki 68 AEP 062 plakalı Hyundai marka otomobil ile Ali T. (33) idaresindeki 68 MA 2487 plakalı Volkswagen marka minibüs, üniversite kavşağında çarpıştı.

KAZANIN DETAYLARI VE YARALILARIN DURUMU

Her iki aracın da hurdaya döndüğü bu kazada minibüs sürücüsü Ali T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yavuz B. (69) yaralandı. Olayı gören diğer araç sürücüleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.