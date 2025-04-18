Aksaray’da Araç Yangınında İtfaiye Eri Yaralandı

Olayın Gelişimi

Aksaray’da meydana gelen bir yangın olayı, itfaiye erinin ve olayları kaydeden kameramanın şaşkınlığına neden oldu. İçten yanan bir araca müdahale eden itfaiye eri, alevlerin aniden dışarı püskürmesi sonucu hafif yanıklar aldı. Olay, Meydan Mahallesi Meydan Caddesi’nde gerçekleşti. İlk bilgilerin ardından caddeden geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’ndan iki askeri personel, park halindeki 68 ACA 384 plakalı hafif ticari aracın altından dumanların yükseldiğini fark etti.

Yangına İlk Müdahale

Askerlerden biri yangın tüpünü alarak alevlere müdahale ederken, diğer personel 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde olay mahalline ulaşan polis, caddede güvenlik önlemi aldıkları sırada itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı. Aracın kapıları kilitli olduğu için itfaiye bir süre dışarıdan su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

Parlama ve Sonrası

Daha sonra kazmayla aracın yan arka camı kırıldı ve içeriye su püskürtüldü. Ancak tam bu sırada, beklenmedik bir şekilde araç içinde bir parlama meydana geldi. Parlama ile birlikte alevler dışarıya doğru püskürürken, itfaiye eri ve kameraman hafif yaralandı. Olay yerine sonradan gelen aracın sahibi, kapıları açarak aracı kontrol etti. İtfaiye ekipleri, aracın içerisindeki yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmaları yaptı. Yangının nedeni henüz tespit edilemezken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.